Gil Aniorte & Afrorumbaclub: Corpus Rumbarum Jeudi 17 novembre, 19h30 Salle de spectacle du Centre Hospitalier Valvert

Concert gratuit sur réservation auprès de Lise Couzinier au 04 91 87 68 03

♫♫♫ Salle de spectacle du Centre Hospitalier Valvert 78, Boulevard des libérateurs, 13011 Marseille Marseille 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur CONCERT DE SORTIE DE RÉSIDENCE

En résidence de création à l’invitation de « Ose l’art », du 8 au 16 novembre 2022 au Théâtre du Centre Hospitalier Valvert, Gil Aniorte & Afrorumbaclub donnera une représentation publique de sa nouvelle création : Corpus Rumbarum. Pour cette création, Gil Aniorte Paz, directeur artistique de la Compagnie Indalo s’inspire de contes oraux afro-cubains : les patakines et de poésies et chants traditionnels issus de la Santéria. Willy Le Corre, s’empare de la narration, Christophe Dal Sasso écrit des arrangements pour saxophones et flûte les membres d’Afrorumbaclub impriment leurs rythmes de Cuba aux Antilles, d’Afrique à Marseille. C’est un jeu de miroir, reflets de cultures, en écho aux chants et textes de poésie du musicologue cubain Samuel Feijoo. Une soirée Jazz des cinq continents en partenariat avec le Centre Hospitalier Valvert et Ose L’Art. Gil Aniorte Paz : Chant, composition, guitares, direction artistique

Bernard Menu : Basse, réalisation, enregistrements

Christophe Dal Sasso : Flûte, arrangements, direction musicale.

Yoandy San Martin : chant percussions

Quirino Guevara : Flûte, claviers, percussions

Willy Le Corre : chant, narration

Mehdi Laifaoui : chant, percussion Fred Camprasse : chant

Salif Diarra : chant, kora, percussions, balafon

Raphael Illes : Saxophone, flûte

Justine Reibaud : vidéo

Johanne Larrouzé : autrice, coordination Indalo

Inspiré par le musicologue cubain Samuel Feijoo, et à son ouvrage El son cubano, poesia général (Edition Letras Cubanas 1986)

