Ateliers de la rénovation énergétique Lundi 16 octobre, 18h30 Salle de spectacle de l’Octav, Vic-en-Bigorre. Entrée libre

Devenez acteur de votre rénovation énergétique et participez à la soirée la plus proche de chez vous !

LE PROGRAMME DES SOIREES – début à 18h30

L’isolation qu’il vous faut : Isoler ? oui mais pas n’importe comment … au travers d’un quizz interactif découvrez ce qui est VRAI MENT important !

Quels accompagnements dans mon département ? Envie de faire des travaux et vous avez besoin de renseignements ? identifier les structures qui peuvent vous accompagner.

Le système de chauffage idéal n’existe pas ! En matière de chauffage il n’y a pas de solution miraculeuse, le choix se fait selon vos besoins et votre logement. Percevez les différences via cet atelier dédié.

Et les aides alors ? Renseignez-vous sur les aides et les financements existants tout en évitant les pièges.

Echanges libres avec les intervenants en fin de soirée autour d’une collation offerte.

Atelier organisé par le le Guichet Rénov’Occitanie Hautes-Pyrénées en partenariat avec le CAUE, et les opérateurs des OPAH (ALTAIR, SOLIHA, URBANIS).

Salle de spectacle de l’Octav, Vic-en-Bigorre. Place de corps Franc pommies Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T18:30:00+02:00 – 2023-10-16T21:00:00+02:00

habitat rénovation

@CD65