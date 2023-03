Rencontres Albi Flamenca – Conférence-concert salle de spectacle de cantepau 50 avenue mirabeau 81000 Albi Albi Catégories d’Évènement: Albi

Rencontres Albi Flamenca – Conférence-concert salle de spectacle de cantepau 50 avenue mirabeau 81000 Albi, 18 mars 2023, Albi. Rencontres Albi Flamenca – Conférence-concert Samedi 18 mars, 16h30, 17h00, 17h30 salle de spectacle de cantepau 50 avenue mirabeau 81000 Albi TR: 7€ / PT:10€ Rencontres ALBI Flamenca conference: generacion del 27 . histoire du groupe mythique des année 30 en Espagne appelé » generacion del 27″

concert de guitare par GIlbert Clamens qui interpretera ler épertoire classique espagnol

salle de spectacle de cantepau 50 avenue mirabeau 81000 Albi
50 avenue mirabeau 81000 Albi
Albi 81000
Tarn
Occitanie

05 63 38 55 56
http://www.albilletterie.fr

2023-03-18T16:30:00+01:00 – 2023-03-18T17:00:00+01:00

2023-03-18T17:30:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00 conference generacion del 27

