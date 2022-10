Griff’Noz #2 Salle de Robien Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Seconde edition du Griff’Noz Salle de Robien place octave brilleaud saint brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne Après le succès de la première édition de Griff’Noz en mars 2022, le Cercle Celtique de Saint-Brieuc, en partenariat avec Paker Prod, vous propose cette seconde édition le samedi 11 mars 2023 à la salle de Robien de Saint-Brieuc.

Notre ambition est de proposer une programmation de qualité mettant aussi en avant des groupes locaux.

A l’affiche : Hamon Martin Quintet,

O’Tridal,

Eben,

Modkozmik,

Duo Jégou/Corbel ! Sur place : 10€, gratuit -12ans,

ouverture des portes 19h30.

