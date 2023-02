Aliénor et Guillaume X : derniers ducs d’Aquitaine, conférence d’Anaïs Lancelot Salle de réunion du complexe de la Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

La conférencière présente les dernières découvertes sur ces deux grands personnages, leur politique, leur gestion de l’Aquitaine au tournant du XIIe siècle Salle de réunion du complexe de la Gornière 15 rue de la Gornière 86100 Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine La première moitié du XIIe siècle voit la fin de la dynastie des Guillelmides, comtes de Poitou et ducs d’Aquitaine. Guillaume X et sa fille Aliénor d’Aquitaine en sont les premiers princes avant que le duché ne passe aux mains de leurs voisins les Plantagenêts. Cette puissante principauté du royaume de France est alors à son apogée et rayonne sur l’Europe, ce qui attire des convoitises. Elle couvre presque la moitié de la France de l’époque dont le comté du Poitou avec Poitiers la “capitale” et Châtellerault comme second pôle.

Guillaume X dit le Toulousain est un chef particulier qui reste encore aujourd’hui assez mystérieux. Sans avoir l’aura de son père Guillaume IX le Troubadour ou de sa fille Aliénor, il est néanmoins une figure incontournable de son temps. Son “règne” (1126-1136) est marqué par le schisme de l’antipape Anaclet II qui a secoué le monde chrétien.

Tandis que celui de la fameuse Aliénor (1137-1152) redouble de résistance face à son suzerain et royal époux Louis VII le Jeune. Aliénor est bien connue en tant que reine de France et surtout d’Angleterre, mais beaucoup moins en tant que duchesse avant 1152.

Voici donc la présentation des dernières découvertes sur ces deux grands personnages ainsi que sur leur politique, leur gestion de l’Aquitaine avec les événements de ce tournant du XIIe siècle et plus largement de la féodalité.

