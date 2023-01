Les monuments historiques de Châtellerault : combien et pourquoi ? conférence de Guy Quintrie Lamothe Salle de réunion du complexe de la Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Les monuments historiques de Châtellerault : combien et pourquoi ? conférence de Guy Quintrie Lamothe
Mercredi 25 janvier, 18h30
Salle de réunion du complexe de la Gornière

Entrée libre

Une fois, la définition précisée et l’évolution législative évoquée, le conférencier passe en revue les monuments historiques de Châtellerault Salle de réunion du complexe de la Gornière 15 rue de la Gornière 86100 Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Après avoir précisé la définition du monument historique, reconnaissance de l’intérêt patrimonial d’un bien (meuble ou immeuble), Guy Quintrie Lamothe, architecte du Patrimoine, évoquera l’évolution du régime législatif et réglementaire (mettant en place une double stratégie de protection et de conservation) avant de passer en revue les monuments de Châtellerault bénéficiant d’un tel statut.

2023-01-25T18:30:00+01:00

2023-01-25T18:30:00+01:00
2023-01-25T20:30:00+01:00
Société des Sciences de Châtellerault

