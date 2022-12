AFMD 86, FNDIRP 86 et le CCHA présentent le film « Femmes en résistance de la Manufacture de Châtellerault à Ravensbrück » salle de réunion du complexe de La Gornière Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Film de court métrage réalisé par les élèves du collège Jean Macé de Châtellerault et leurs enseignants. La résistance et la déportation des Châtelleraudaises pendant la Seconde Guerre mondiale. handicap moteur mi salle de réunion du complexe de La Gornière 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine « Femmes en résistance de la Manufacture de Châtellerault à Ravensbrück » est un film de court métrage réalisé par les élèves du collège Jean Macé de Châtellerault et leurs enseignants. Une très belle contribution au travail de mémoire sur la résistance et la déportation des Châtelleraudaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Éliane Devergne, Renée Moreau, Léone Jamain, et Jeanne Varennes travaillaient à la Manufacture de Châtellerault en 1939 quand la guerre est déclarée. Après l’armistice en juin 1940 elles entrent en résistance, seront arrêtées, emprisonnées et transférées au camp de concentration de Ravensbrück en Allemagne nazie. Le film retrace le parcours de ces jeunes femmes d’une vingtaine d’années. Leur amitié, leur détermination, leur force de caractère sont magnifiquement jouées par les collégiennes et leurs camarades. Des documents d’archives rappelant les temps difficiles et le courage nécessaire pour défendre la liberté sont insérés offrant une tonalité singulière à l’œuvre de création. Un choix très judicieux tant l’art est essentiel pour combattre la terreur et la misère.

2023-01-13T18:30:00+01:00

2023-01-13T19:00:00+01:00

