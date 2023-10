YOGA Salle de réunion de la salle des fêtes Juvigny les Vallées, 9 novembre 2023, Juvigny les Vallées.

YOGA 9 novembre 2023 – 28 mars 2024, les jeudis Salle de réunion de la salle des fêtes GRATUIT – SUR INSCRIPTION

Le Yoga offre de nombreux bienfaits au niveau physique, psychique et énergétique. Sauf contre-indication médicale, le yoga est une discipline accessible à tous et l’essentiel des pratiques se fait sur chaise. Pratiquer le yoga est particulièrement recommandé, d’autant plus que ses bienfaits se mesurent autant sur le corps que sur l’esprit.

Pour les Aidants, la personne aidée pourra également être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant les séances en nous contactant au moins 8 jours à l’avance.

Salle de réunion de la salle des fêtes Rue du 8 Mai 50520 JUVIGNY LES VALLÉES Juvigny les Vallées 50520 Juvigny-le-Tertre Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@clic-sudmanche.fr »}]

