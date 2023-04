LES TABLES DE L’ORIENTATION Salle de réunion de La Gornière, 12 mai 2023, Châtellerault.

Dans le cadre du programme éducatif et du projet « Orientation FC », financé par la Cité Éducative, le football club propose un coup de projecteur sur des parcours inspirants de châtelleraudais à destination des jeunes et des professionnels du territoire :

À travers les questions de l’animatrice, 5 châtelleraudais exposeront à tour de rôles leurs parcours de vie entre choix de scolarité, insertion de le monde du travail et expériences professionnelles. Les intervenants répondront également aux questions des jeunes et des professionnels. À travers ce casting aux profils divers et variés, ce point de rencontre est l’occasion de proposer un retour d’expérience enrichissant et de distiller de précieux conseils à la jeunesse du territoire.

Parmi les intervenants, vous trouverez :

-> Romain BESSERON, chef de cuisine de la Première Ministre à Matignon

-> Omar BENZERGA, ancien joueur de football professionnel, ancien éléve de l’E2C et actuellement gérant d’O’Poulet Mignon

-> Youssef BOUKHENNOUFA, gérant d’AutoConcept aprés une scolarité compléte sur le territoire (dont DUT et Licence à l’IUT de Châtellerault)

-> Mounia SALAH, ingénieure pédagogique au CNED et riche d’expériences professionnelles aux 4 coins du monde (Fidji, Oman, Indonésie…)

-> Gildas DALIKOU, en charge de la surveillance des marchés financiers à New York

Un pot sera proposé en fin de soirée pour poursuivre les échanges avec les intervenants.

Des stands de documentation seront proposés par des acteurs locaux de l’insertion professionnelle (CIO, MLNV, le BIJ du 4…)

Afin de prévoir le nombre de places assises, merci de nous confirmer si vous souhaitez participer, par réponse à ce mail, et de nous préciser avec combien de jeunes vous souhaitez venir. ozonfootballclub@gmail.com

ozonfootballclub@gmail.com

