Exposition – La Clairière Créative salle de réunion (au-dessus point info) Saint-Léon-sur-Vézère, 21 août 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Inspirée par le monde végétal des collines du Périgord, Amélie utilise l’ancienne technique de photographie qu’est le cyanotype pour révéler la magie de la nature qui nous entoure..

2023-08-21 fin : 2023-09-04 . EUR.

salle de réunion (au-dessus point info)

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Inspired by the plant world of the Périgord hills, Amélie uses the ancient photography technique of cyanotype to reveal the magic of the natural world around us.

Inspirada en la vegetación de las colinas del Périgord, Amélie utiliza la antigua técnica fotográfica de la cianotipia para revelar la magia del mundo natural que nos rodea.

Inspiriert von der Pflanzenwelt der Hügel des Périgord nutzt Amélie die alte Fototechnik der Cyanotypie, um die Magie der Natur um uns herum zu enthüllen.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère