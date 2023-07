Exposition Ambre Guinard salle de réunion (au-dessus point info) Saint-Léon-sur-Vézère, 5 août 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Ambre GUINARD, photographe d’art périgourdine, expose ses paysages oniriques de Dordogne ainsi que sa série inédite.

2023-08-05 fin : 2023-08-19 . EUR.

salle de réunion (au-dessus point info)

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Perigordian art photographer Ambre GUINARD exhibits her dreamlike landscapes of the Dordogne and her new series

Ambre GUINARD, fotógrafa artística del Périgord, expone sus paisajes oníricos de la Dordoña y su nueva serie

Ambre GUINARD, Kunstfotografin aus Perigord, stellt ihre traumhaften Landschaften der Dordogne sowie ihre unveröffentlichte Serie aus

