Exposition Cathie Chalupt salle de réunion (au-dessus point info) Saint-Léon-sur-Vézère, 21 juillet 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

L’artiste Cathiecach explore le monde de l’invisible. Les œuvres de l’artiste nous laissent à voir des courbes diluées et arabesques fractales, telles une empreinte aux allures abstraites..

2023-07-21 fin : 2023-08-04 . .

salle de réunion (au-dessus point info)

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Artist Cathiecach explores the world of the invisible. The artist’s work reveals diluted curves and fractal arabesques, like a print with an abstract allure.

La artista Cathiecach explora el mundo de lo invisible. La obra de la artista revela curvas diluidas y arabescos fractales, como una estampa de encanto abstracto.

Die Künstlerin Cathiecach erforscht die Welt des Unsichtbaren. Die Werke des Künstlers lassen uns verdünnte Kurven und fraktale Arabesken sehen, wie ein abstrakt anmutender Fingerabdruck.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère