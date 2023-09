Repas | Pot au feu Salle de rencontre intercommunautaire Razac-d’Eymet, 15 octobre 2023, Razac-d'Eymet.

Razac-d’Eymet,Dordogne

Les Amis du Moulin de Citole vous proposent un repas « pot au feu » avec :

Apéritif

Potage

Pot au feu

Salade/Fromage

Dessert

Vin et café

Apportez vos assiettes et couverts.

Nombre de places limité. Sur réservation..

2023-10-15

Salle de rencontre intercommunautaire

Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Friends of the Mill of Citole propose a « pot au feu » meal with :

Aperitif

Soup

Pot au feu

Salad and cheese

Dessert

Wine and coffee

Bring your plates and cutlery.

Limited number of seats. Reservation required.

Los Amigos del Moulin de Citole proponen una comida « pot au feu » con :

Aperitivo

Sopa

Pot au feu

Ensalada y queso

Postre

Vino y café

Traiga sus propios platos y cubiertos.

Plazas limitadas. Se ruega reservar con antelación.

Die Freunde der Mühle von Citole bieten Ihnen ein « Pot au feu »-Essen mit :

Aperitif

Suppe

Pot au feu (Feuertopf)

Salat/Käse

Dessert

Wein und Kaffee

Bitte bringen Sie Teller und Besteck mit.

Begrenzte Anzahl von Plätzen. Auf Vorbestellung.

