Par la Cie Sons de Toile

Vendredi 12 janvier à 20h, à la Salle de réception.

Seignosse présente « NaQatou, ou la vilaine petite fille ». Un théâtre de papier poétique à souhait, librement inspiré du Vilain Petit Canard d’Andersen..

Salle de réception Pôle Maurice Ravailhe

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Cultural Session #5 – Theater

By Cie Sons de Toile

Friday, January 12, 8pm, Salle de réception.

Seignosse presents « NaQatou, ou la vilaine petite fille ». A poetic paper theater freely inspired by Andersen?s Ugly Duckling. Sesión cultural nº 5 – Teatro

A cargo de Cie Sons de Toile

Viernes 12 de enero a las 20:00 h, en la Sala de Recepción.

Seignosse presenta « NaQatou, ou la vilaine petite fille ». Un teatro poético de papel inspirado libremente en el Patito Feo de Andersen. Kulturelle Session #5 – Theater

Von der Cie Sons de Toile

Freitag, den 12. Januar um 20 Uhr in der Salle de réception.

