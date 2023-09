Session culturelle #4 – Caché dans son buisson de lavande… Salle de réception Pôle Maurice Ravailhe Seignosse, 15 décembre 2023, Seignosse.

Session culturelle #4 – Théâtre

Par la Cie Hecho en Casa

Vendredi 15 décembre à 20h, à la Salle de réception.

Seignosse accueille la Cie Hecho en Casa avec le spectacle « Caché dans un buisson, Cyrano sentait bon la lessive ». Inspiré de la pièce d’Edmond, transposée au Japon et à l’époque médiévale..

Salle de réception Pôle Maurice Ravailhe

Cultural Session #4 – Theater

By Cie Hecho en Casa

Friday, December 15, 8pm, at the Salle de réception.

Seignosse welcomes Cie Hecho en Casa with « Caché dans un buisson, Cyrano sent bon la lessive ». Inspired by Edmond’s play, transposed to Japan and medieval times.

Sesión cultural nº 4 – Teatro

A cargo de la Cie Hecho en Casa

Viernes 15 de diciembre a las 20:00 h, en la Sala de recepción.

Seignosse acoge a la Cie Hecho en Casa con el espectáculo « Caché dans un buisson, Cyrano sentait bon la lessive ». Inspirado en la obra de Edmond, trasladada a Japón y a la época medieval.

Kulturelle Session #4 – Theater

Von der Cie Hecho en Casa

Freitag, den 15. Dezember, um 20 Uhr im Empfangssaal.

Seignosse empfängt die Cie Hecho en Casa mit dem Stück « Caché dans un buisson, Cyrano sentait bon la les lessive » (In einem Busch versteckt, roch Cyrano gut nach Waschmittel). Inspiriert von Edmonds Stück, das nach Japan und ins Mittelalter verlegt wurde.

