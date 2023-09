Session culturelle #3 – La rue des autres Salle de réception Pôle Maurice Ravailhe Seignosse, 17 novembre 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Session culturelle #3 – Théâtre

Par la Compagnie Jour de Fête

Vendredi 17 novembre à 20h.

C’est l’histoire d’une femme, d’un homme et de leur conflit. Tous deux désirent le même livre, qu’ils finiront par détruire. Ils devront s’entraider pour reconstruire ce qui est cassé..

Salle de réception Pôle Maurice Ravailhe

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Cultural Session #3 – Theater

By Compagnie Jour de Fête

Friday, November 17 at 8pm.

This is the story of a woman, a man and their conflict. Both want the same book, which they end up destroying. They’ll have to help each other rebuild what’s broken.

Sesión cultural nº 3 – Teatro

A cargo de la Compagnie Jour de Fête

Viernes 17 de noviembre a las 20.00 h.

Esta es la historia de una mujer, un hombre y su conflicto. Ambos quieren el mismo libro, que acaban destruyendo. Deben ayudarse mutuamente para reconstruir lo que está roto.

Kultursitzung #3 – Theater

Von der Compagnie Jour de Fête

Freitag, den 17. November um 20 Uhr.

Es ist die Geschichte einer Frau, eines Mannes und ihres Konflikts. Beide sehnen sich nach demselben Buch, das sie schließlich zerstören. Sie müssen sich gegenseitig helfen, um das Zerbrochene wieder aufzubauen.

