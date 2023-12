Atelier danse trad – musique live – scottish + bal limousine Salle de réception, Peyrat-le-Château (87), 7 janvier 2024, .

Atelier danse trad – musique live – scottish + bal limousine Dimanche 7 janvier 2024, 15h00 Salle de réception, Peyrat-le-Château (87)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-07T15:00:00+01:00 – 2024-01-07T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-07T15:00:00+01:00 – 2024-01-07T17:00:00+01:00

https://les-volets-jaunes.org/mm/

Initiation et/ou approfondissement de la scottish (danse de couple) et de ses variantes, et du bal limousine (ronde).

Sur de la musique live à la guitare, l’accordéon, la flûte traversière et la voix !

À la fin, mini bal instrus et voix :)

Infos & réservations : Anne au 07 82 24 21 23

Tarif : prix libre (5€ si tu ne sais pas combien donner), gratuit pour les migrant·e·s et précaires

Danse sur parquet. Aucun prérequis nécessaire, si tu n’as jamais dansé viens, et si tu sais danser viens aussi on a toujours des choses à apprendre et à transmettre :) L’ambiance est sympa, on partage de chouettes moments de danse ensemble, on apprend à prendre soin de soi-même et des autres, et on rigole beaucoup !

Musique : Héloïse et Jean-François

Animation : Anne et Alexis

Atelier organisé par les associations « Balalavoix » et « Familles Rurales Peyrat »

source : événement Atelier danse trad – musique live – scottish + bal limousine publié sur AgendaTrad

Salle de réception, Peyrat-le-Château (87) 12, Rue Saint-Martin

Salle de réception, 87470 Peyrat-le-Château, France [{« link »: « https://les-volets-jaunes.org/mm/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46990 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

nivernais chant