Bourse aux jouets Salle de Raymondie Martel, 19 novembre 2023, Martel.

Martel,Lot

L’APE et la boutique Saperlipopette de Martel organisent une bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture

Sur place: vente de crêpes salées et gâteaux, vente de décorations de Noël, démonstrations de jeux, buvette

Inscriptions avant le 10 novembre pour les exposants

Au profit du Centre Aéré « Les Lutins des 7 tours ».

2023-11-19 10:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. 7 EUR.

Salle de Raymondie place Henri Ramet

Martel 46600 Lot Occitanie



The APE and Martel’s Saperlipopette boutique organize a toy, children’s clothing and childcare equipment fair

On site: sale of savoury crepes and cakes, sale of Christmas decorations, games demonstrations, refreshments

Exhibitors must register by November 10

In aid of the Centre Aéré « Les Lutins des 7 tours »

La APE y la tienda Saperlipopette de Martel organizan una feria de juguetes, ropa infantil y material de puericultura

En el lugar: venta de crepes salados y pasteles, venta de adornos navideños, demostraciones de juegos, refrescos

Los expositores deben inscribirse antes del 10 de noviembre

A beneficio de la guardería « Les Lutins des 7 tours

Die EV und die Boutique Saperlipopette aus Martel organisieren eine Börse für Spielzeug, Kinderkleidung und Babyausstattung

Vor Ort: Verkauf von Crêpes und Kuchen, Verkauf von Weihnachtsdekorationen, Spielvorführungen, Getränkestand

Anmeldungen für Aussteller bis zum 10. November

Zugunsten des Centre Aéré « Les Lutins des 7 tours » (Kindertagesstätte)

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Vallée de la Dordogne