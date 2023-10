Les grands noms de la chansons française Salle de Raymondie Martel, 22 octobre 2023, Martel.

Martel,Lot

Concert par le groupe univers Brassens, organisé par l’école de musique du Pays de Martel.

2023-10-22 16:30:00 fin : 2023-10-22 . EUR.

Salle de Raymondie

Martel 46600 Lot Occitanie



Concert by the univers Brassens group, organized by the Pays de Martel music school

Concierto del grupo univers Brassens, organizado por la escuela de música Pays de Martel

Konzert mit der Gruppe univers Brassens, organisiert von der Musikschule des Pays de Martel

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Vallée de la Dordogne