Conférence « les icônes, un art au service de la foi » et exposition Salle de quartier Saint-Jean-Lespinasse, 30 septembre 2023, Saint-Jean-Lespinasse.

Saint-Jean-Lespinasse,Lot

Conférence « les icônes, un art au service de la foi » de Jacques Calvet et exposition de Geneviève Bouygues

En partenariat avec l’association Orlando.

2023-09-30 17:00:00 fin : 2023-09-30 . EUR.

Salle de quartier

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie



Conference « Icons, an art at the service of faith » by Jacques Calvet and exhibition by Geneviève Bouygues

In partnership with the Orlando association

Conferencia de Jacques Calvet sobre « Los iconos, un arte al servicio de la fe » y exposición de Geneviève Bouygues

En colaboración con la asociación Orlando

Vortrag « Ikonen, eine Kunst im Dienste des Glaubens » von Jacques Calvet und Ausstellung von Geneviève Bouygues

In Partnerschaft mit dem Verein Orlando

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Vallée de la Dordogne