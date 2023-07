Partir en livre 2023 Salle de quartier Maragon-Floralies Ramonville-Saint-Agne, 5 juillet 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Partir en livre 2023 5 – 19 juillet Salle de quartier Maragon-Floralies

La médiathèque, la ludothèque, le centre social et l’association Regards proposent ensemble des animations autour du livre : grands jeux, fresque artistique participative, espace lecture, ateliers d’expression…

Au programme :

• Installation participative pour lectures croisées : lectures chuchotées, en solo, pour un ou pour plusieurs… Mise à disposition de livres pour tous les âges sur le thème de la liberté.

• Grands jeux en bois animé par la ludothèque

• Ateliers d’écriture sur le thème de la liberté par l’association Regards et le Centre social.

Les productions seront diffusées, si les auteurs le souhaitent, dans le quartier (lectures, distribution d’imprimés…) et pourront compléter la fresque participative.

• Création d’une fresque participative sur le thème de la liberté : dessins, textes créés lors des ateliers d’écriture, ou textes trouvés dans la sélection de livres proposée par la médiathèque.

• Jeu de l’oie, pour jouer en famille, sur le thème de la lecture, proposé par l’association Regards. Thème : qu’est-ce qui vous fait rêver, pourquoi on lit, comment on lit….

De 16h à 19h

Mercredi 05/07/2023 à Maragon-Floralies, suivies à 19h par un verre de l’amitié

Mardi 18/07/2023 à la piscine

Mercredi 19/07/2023 à la Cité Rose, suivies à 19h par un verre de l’amitié

Salle de quartier Maragon-Floralies 30 rue victor hugo, 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T16:00:00+02:00 – 2023-07-05T19:00:00+02:00

2023-07-19T16:00:00+02:00 – 2023-07-19T19:00:00+02:00