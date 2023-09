Atelier stage de danse d’Italie du sud Salle de quartier Le Bourg Catégories d’Évènement: Le Bourg

Lot Atelier stage de danse d’Italie du sud Salle de quartier Le Bourg, 29 octobre 2023, Le Bourg. Le Bourg,Lot Tant Bourg Battant vous propose un atelier stage de danse d’Italie du sud avec Carole Bertrand..

2023-10-29 10:00:00 fin : 2023-10-29 16:00:00. 30 EUR.

Tant Bourg Battant offers a workshop in Southern Italian dance with Carole Bertrand. Tant Bourg Battant ofrece un taller de danza italiana meridional con Carole Bertrand. Tant Bourg Battant bietet Ihnen einen Workshop mit Carole Bertrand an, um süditalienischen Tanz zu erlernen.

