Equin’òcci Salle de Pratgraussals, Albi (81)

Equin’òcci Salle de Pratgraussals, Albi (81), 16 juin 2023, . Equin’òcci Vendredi 16 juin, 18h00 Salle de Pratgraussals, Albi (81) Gratuit L’école Calandreta d’Albi et l’association Albi Occitana organisent le 16 juin 2023, dans le cadre de Total Festum, l’événement intergénérationnel Equin’òcci, une soirée dédiée à la culture occitane dans la salle de Pratgraussals. Au programme de cet événement gratuit : danses familiales occitanes et balèti ! Un service de restauration (repas complet ou sur le pouce) sera proposé sur place. Les festivités débuteront à 18 heures avec le groupe Brin d’Air Òc et les danseurs du Centre culturel occitan de l’Albigeois (CCOA) qui uniront leurs forces pour une session de danses traditionnelles occitanes pour toute la famille. A 21 heures, place à l’artiste sans frontières Guillaume Lopez et son groupe Lo Bal del Lop pour un balèti de haut vol. Accompagné d’Anne-Lise Foy (chant, vielle à roue), Clément Rousse (accordéon diatonique, boha, clarin, violon), Thierry Roques (accordéon chromatique) et Simon Portefaix (percussions), Guillaume Lopez fera danser petits et grands au son de ses flûtes pour un moment de convivialité dans la grande tradition occitane. source : événement Equin’òcci publié sur AgendaTrad Salle de Pratgraussals, Albi (81) Rue de Lamothe Salle de Pratgraussals, 81000 Albi, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42415 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T18:00:00+02:00 – 2023-06-16T22:00:00+02:00 baltrad balfolk

Salle de Pratgraussals, Albi (81)
Rue de Lamothe Salle de Pratgraussals, 81000 Albi, France

