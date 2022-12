Dictada Occitana del Grand Albigés 2023 Salle de Pratgraussals Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Dictada Occitana del Grand Albigés 2023 Salle de Pratgraussals, 19 janvier 2023, Albi. Dictada Occitana del Grand Albigés 2023 Jeudi 19 janvier 2023, 13h30 Salle de Pratgraussals

Gratuit

Dictada Occitana del Grand Albigés 2023 handicap moteur mi Salle de Pratgraussals Chemin de Gardes, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T13:30:00+01:00

2023-01-19T19:00:00+01:00 IEO OPM

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Salle de Pratgraussals Adresse Chemin de Gardes, 81000 Albi Ville Albi Age maximum 99 lieuville Salle de Pratgraussals Albi Departement Tarn

Salle de Pratgraussals Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Dictada Occitana del Grand Albigés 2023 Salle de Pratgraussals 2023-01-19 was last modified: by Dictada Occitana del Grand Albigés 2023 Salle de Pratgraussals Salle de Pratgraussals 19 janvier 2023 Albi Salle de Pratgraussals Albi

Albi Tarn