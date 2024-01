Tournoi de belote Salle de Pompas Herbignac, vendredi 9 février 2024.

Tournoi de belote Tournoi de belote organisé par l’association « Marlais on s’y plait ». 40 équipes maximum. 1 lot pour chaque équipe. Fin des inscriptions à 19h30. Vendredi 9 février, 20h00 Salle de Pompas Participation: 8.00

Début : 2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Tournoi de belote organisé par l’association « Marlais on s’y plait ».

40 équipes maximum. 1 lot pour chaque équipe.

Fin des inscriptions à 19h30.

Salle de Pompas 1 rue du Mès 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire

