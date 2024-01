Soirée jeux de société Salle de Pompas Herbignac, 20 janvier 2024, Herbignac.

Soirée jeux de société 20 janvier – 16 mars, les samedis Salle de Pompas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

Venez jouer avec nous à la salle de Pompas !

Salle de Pompas 1 rue du Mès 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique Pays de la Loire

