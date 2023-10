Concert « Tête de Cuvée » Salle de musique HOCHSTATT Catégorie d’Évènement: HOCHSTATT Concert « Tête de Cuvée » Salle de musique HOCHSTATT, 21 octobre 2023, HOCHSTATT. Concert « Tête de Cuvée » 21 et 22 octobre Salle de musique L’orchestre d’harmonie de Hochstatt vous invite à une soirée de Dégustation Sonore !

Les 45 musiciens de la Société de Musique de Hochstatt sont fiers de vous convier à une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’épicurisme et de la musique. La scène est ainsi prête à vibrer au rythme de délices sensoriels, lors de ce concert inédit baptisé « Tête de Cuvée » Salle de musique 6, rue de Galfingue , 68720 HOCHSTATT HOCHSTATT Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

