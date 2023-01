Concert du Nouvel An Salle de musique de hochstatt HOCHSTATT Catégorie d’Évènement: Hochstatt

Concert du Nouvel An Salle de musique de hochstatt, 22 janvier 2023, HOCHSTATT. Concert du Nouvel An Dimanche 22 janvier, 16h30 Salle de musique de hochstatt Des princesses de dessins animés aux princesses impériales les musiciens de l’harmonie de Hochstatt vous réservent une soirée pailletée. Sous la direction de Philippe Luga et la présentat… Salle de musique de hochstatt 6, rue de Galfingue , 68720 HOCHSTATT HOCHSTATT Des princesses de dessins animés aux princesses impériales les musiciens de l’harmonie de Hochstatt vous réservent une soirée pailletée. Sous la direction de Philippe Luga et la présentation d’Adrien Muller, les 40 musiciens vous ont concocté un programme de circonstance et quelques surprises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T16:30:00+01:00

2023-01-22T18:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Hochstatt Autres Lieu Salle de musique de hochstatt Adresse 6, rue de Galfingue , 68720 HOCHSTATT Ville HOCHSTATT lieuville Salle de musique de hochstatt HOCHSTATT

Salle de musique de hochstatt HOCHSTATT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hochstatt/

Concert du Nouvel An Salle de musique de hochstatt 2023-01-22 was last modified: by Concert du Nouvel An Salle de musique de hochstatt Salle de musique de hochstatt 22 janvier 2023 Hochstatt Salle de musique de hochstatt HOCHSTATT

HOCHSTATT