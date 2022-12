Carnabal salle de motricité de l’école, Monoblet (30)

10-12€

organisé par lo quinquet salle de motricité de l’école, Monoblet (30) salle de motricité de l’école, 30170 Monoblet, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40100 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Gros bal de carnaval ! Programmation en cours ! source : événement Carnabal publié sur AgendaTrad

2023-02-18T20:00:00+01:00

2023-02-19T00:00:00+01:00

Détails Lieu salle de motricité de l'école, Monoblet (30) Adresse salle de motricité de l'école, 30170 Monoblet, France

