atelier bal salle de motricité de l’école, Monoblet (30), 5 décembre 2022, .

atelier bal Lundi 5 décembre, 19h00 salle de motricité de l’école, Monoblet (30)

au chapeau

avec Cécile Calvet accompagnée par MTM

salle de motricité de l’école, Monoblet (30) salle de motricité de l’école, 30170 Monoblet, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39448 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

On poursuit sur la même ligne : on bourreille un peu, on kost ar c’hoate, on varie les scottischs et on cultive Ossau…..

Animé par les musiciens de MTM !

source : événement atelier bal publié sur AgendaTrad



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-05T19:00:00+01:00

2022-12-05T21:00:00+01:00