La Pitchounerie Salle de Mortefond Montayral, 27 décembre 2022, Montayral.

Montayral Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2022-12-27 11:30:00

fin : 2022-12-27 18:30:00

La Pitchounerie, c’est un parc de structures gonflables avec jeux en mousse, jeux en bois, baby foot, lapins sauteurs…

Un espace réservé pour les plus petits.

Atelier maquillage, défilé de mascottes.

Buvette et petite restauration sur place : sandwichs, frites, crêpes, pop-corn, bonbons…

Tombola avec Wonderbox à gagner le soir de la nocturne !

Salle de Mortefond

Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



