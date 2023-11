Don Vappie Quartet Salle de Montission à Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc, 24 mars 2024, Saint-Jean-le-Blanc.

Don Vappie Quartet Dimanche 24 mars 2024, 17h00 Salle de Montission à Saint Jean le Blanc Prix des places: 10€ (-12 ans) 17€ (réduit) et 20€ Billetterie en ligne sécurisée: https://www.billetweb.fr/daisy-pickers En vente à l’Office du Tourisme d’Orléans

Sebastien Girardot (contrebasse) et Dave Kelbie (guitare), que nous connaissons bien, sont allés rechercher, qui à La Nouvelle Orléans qui à Londres, Don Vappie (banjo) et David Horniblow (clarinette). Ces deux musiciens ont en commun une connaissance approfondie du jazz des débuts et notamment de sa composante créole, rappelez-vous, Martinique la composition de Fats Waller. Don Vappie chante aussi en français-créole savoureux !

Dire que Don Vappie a eu une carrière musicale bien remplie serait un euphémisme.

Don Vappie, musicien, compositeur et éducateur, est le lauréat du Prix Steve Martin Banjo 2021 et sera intronisé au Temple de la renommée de Banjo en septembre 2022. En outre, il a reçu des prix pour sa contribution à la préservation de la culture créole de la Nouvelle-Orléans par la musique et le cinéma. Il a produit 7 de ses propres albums, coproduit et joué dans un documentaire de PBS, joué en tant qu’artiste vedette avec des orchestres sur des bandes sonores de films, « Le Livre de la Jungle » entre autres, et de télévision, ainsi que dans des concerts et des festivals du monde entier. Le style de banjo ténor unique et original de Vappie est égal à son amour pour son héritage et sa tradition créole.

Il s’intéresse à la riche histoire de la musique et des traditions dans le sud-est de la Louisiane, en particulier à la Nouvelle-Orléans, sa ville natale où il vit toujours.

Salle de Montission à Saint Jean le Blanc 150 Avenue Jacques Douffiagues 45650 Saint Jean le Blanc, Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

2024-03-24T17:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

Laurent Cheron