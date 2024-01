Il était une fois Salle de Montission à Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc, dimanche 21 janvier 2024.

Il était une fois La Cie des Elles et des Ils fera une lecture de contes du monde, à l’espace scénique, le dimanche 21 janvier prochain à 15h au profit de l’association Des rêves pour Yanis Dimanche 21 janvier, 15h00 Salle de Montission à Saint Jean le Blanc Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T15:00:00+01:00 – 2024-01-21T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T15:00:00+01:00 – 2024-01-21T16:00:00+01:00

La Cie des Elles et des Ils fera une lecture de contes du monde, à l’espace scénique, le dimanche 21 janvier prochain à 15h au profit de l’association Des rêves pour Yanis

Partez à la découverte du monde et ses cultures à travers 3 contes différents : « Dragons, tortue et chocolat », « Kwaku Ananse et le python » et déguisez-vous pour le conte interactif « Le rire de la jungle », pour participer activement à l’histoire.

Prix libre au profit de l’association

Salle de Montission à Saint Jean le Blanc 150 Avenue Jacques Douffiagues 45650 Saint Jean le Blanc, Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

Association des Rêves pour Yanis