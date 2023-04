Miss Balthazar Salle de Montission à Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Miss Balthazar Samedi 3 juin, 15h00 Salle de Montission à Saint Jean le Blanc Prix d'entrée 5 € « Je m'appelle Miss Balthazar. Je suis une bâtisse, une grande maison, une structure multi-étage, un immeuble quoi… Je me suis donnée le nom de miss Balthazar car celui qui est à l'origine de ma construction s'appelle Jean Balthazar, enfin s'appelait. Je vis là depuis très longtemps. J'ai vu beaucoup de gens passer dans mon hall et dans ma rue. J'ai vu des gens se rencontrer, copiner, se disputer, s'aimer, chanter. Mais il y eu ce weekend, ce fameux week-end où j'ai vu arriver plusieurs parents. Si je le pouvais, j'écrirais mes mémoires. J'ai tellement de choses à raconter. Des choses tristes, des choses gaies, des choses marrantes. Quelquefois, j'ai envie de pleurer ou de rire jusqu'aux larmes. Mais je ne peux pas, je ne suis qu'un immeuble. Je compris à la fin les raisons pour lesquelles les parents étaient là. Je compris qu'ils avaient basculé dans un autre monde. Je ne pourrai jamais les oublier. D'autres locataires se sont installés pour y vivre leur vie. Mais cette année-là restera la plus intense ».

