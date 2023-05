Spectacle du GACS Salle de Maubourg, 10 juin 2023, Saint-Maurice-de-Lignon.

Saint-Maurice-de-Lignon,Haute-Loire

Le GACS de Saint-Maurice-de-Lignon vous propose un spectacle gyroscopique : Jonglage, monocycle….

2023-06-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Salle de Maubourg

Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The GACS of Saint-Maurice-de-Lignon offers you a gyroscopic show : Juggling, unicycle…

El GACS de Saint-Maurice-de-Lignon le ofrece un espectáculo giroscópico: malabares, monociclo…

Der GACS von Saint-Maurice-de-Lignon bietet Ihnen eine Kreiselshow: Jonglieren, Einradfahren…

Mise à jour le 2023-05-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire