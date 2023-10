Marché de Noël Salle de Maremne Tosse, 26 novembre 2023, Tosse.

Tosse,Landes

Les petites mains de l’atelier Fée Main se sont activées dans la joie et la bonne humeur pour vous proposer des cadeaux originaux à déposer aux pieds du sapin. Venez retrouver tous ces présents au marché de Noël Salle de Maremne..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Salle de Maremne

Tosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



The little hands of the Fée Main workshop have been busy creating original gifts for your Christmas tree. Come and discover all these gifts at the Salle de Maremne Christmas market.

Las manitas del taller Fée Main han estado muy ocupadas creando originales regalos para tu árbol de Navidad. Ven y encuentra todos estos regalos en el mercado navideño de la Salle de Maremne.

Die kleinen Hände des Ateliers Fée Main haben sich mit Freude und guter Laune daran gemacht, Ihnen originelle Geschenke zu machen, die Sie unter den Weihnachtsbaum legen können. Alle diese Geschenke finden Sie auf dem Weihnachtsmarkt Salle de Maremne.

Mise à jour le 2023-10-25 par OTI LAS