Etre aidant et être aidé SALLE DE L’UNISSON La Suze-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: La Suze-sur-Sarthe

Sarthe Etre aidant et être aidé SALLE DE L’UNISSON La Suze-sur-Sarthe, 14 novembre 2023, La Suze-sur-Sarthe. Etre aidant et être aidé Mardi 14 novembre, 14h00 SALLE DE L’UNISSON Conférence théâtralisée gratuite et ouverte à tous, à l’initiative des élus MSA du Mans et La Suze.

En compagnie de M. Allaix, neuropsychologue. SALLE DE L’UNISSON 29 rue du 11 novembre La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T14:00:00+01:00 – 2023-11-14T16:00:00+01:00

SALLE DE L'UNISSON 29 rue du 11 novembre La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire

