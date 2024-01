Escal’en scène Salle de l’Oustal Escalquens Escalquens, jeudi 8 février 2024.

Escal’en scène 3ème édition, première rencontre Jeudi 8 février, 18h00 Salle de l’Oustal Escalquens Entrée libre

Lancement de la 3ème édition ! Vous souhaitez vous investir dans le prochain spectacle d’Escal’en scène ? Partager des moments de rires en mettant en avant vos talents d’acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, etc. ?

Rejoignez cette belle aventure humaine et venez assister à la première rencontre avec le metteur en scène Gilles Ramade, le jeudi 8 février 2024 à 18h à la salle de l’Oustal. Toute l’équipe artistique et d’organisation a hâte de vous y retrouver !

Salle de l’Oustal Escalquens Place François-Mitterrand – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

