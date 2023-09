LETTRE A ANTONIO SAURA Salle de l’Oustal Escalquens Escalquens, 13 octobre 2023, Escalquens.

Vendredi 13 octobre 2023 à 20h30

Salle de l’Oustal à Escalquens

Naïma Chemoul (voix) & Jean-Luc Amestoy (piano)

Retour vers la langue maternelle, la mémoire et l’histoire

Lettre à Antonio Saura de Marcel Cohen est une création hybride, littéraire et musicale. Nommée lecture musicale pour les uns ou concert littéraire pour les autres, il s’agit avant tout d’un véritable spectacle musical ou texte et musique sont entrelacés. C’est la première fois en Europe que ce texte sera porté à la scène et mis en musique. Pour enlacer l’œuvre littéraire, Naïma Chemoul a créé des compositions originales pour voix et piano.

Marcel Cohen est l’auteur, aux éditions Gallimard, d’une douzaine de titres. Il a reçu de nombreux prix littéraires parmi lesquels deux prix décernés par l’Académie française. Né en 1937 à Paris dans une famille sépharade originaire de Turquie, il a toujours entendu le judéo-espagnol sans jamais le parler. C’est pourtant ce qu’il a tenté de faire dans son livre sur la langue maternelle et l’exil. C’est un texte est à la fois grave, drôle et tendre.

Sur scène, l’intimité du dialogue piano-voix, comme en écho au duo Marcel Cohen-Antonio Saura, ouvre au monde de l’autre. Passer d’une langue à l’autre, du français au judéo- espagnol ouvre un nouvel espace à l’imaginaire et à l’émotion, un monde riche et heureux de ses différences.

Lettre à Antonio Saura est une adaptation scénique, vocale et musicale des lettres de Marcel Cohen, à destination de tous les publics et s’adresse à l’universel en chacun de nous.

Cette soirée sera le point de départ d’une résidence de l’artiste Naïma Chemoul pour un travail sur la thématique des langues maternelles sur la saison avec une restitution au printemps 2024.

Un partenariat DRAC Occitanie / ARPA / Voix Croisées / MJC d’Escalquens

Salle de l'Oustal Escalquens Place François-Mitterrand – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

Crédit photo : Laurence Lauriston