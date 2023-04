Conférence – débat « Sobriété énergétique » Salle de l’Oustal Escalquens Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Conférence – débat « Sobriété énergétique » Mardi 18 avril, 20h00 Salle de l'Oustal Escalquens Conférence – Débat : « La sobriété énergétique » Mardi 18 avril, 20h, salle de l'Oustal L'énergie, qu'en est-il ?

Sobriété, efficacité – les principes

Logement, transport ; responsabilité individuelle ou collective ?

Production et besoins – dilemne ?

Avec Paul Neau de l'association négaWatt et Julien Carrey de l'INSA – ATECOPOL Organisé par l'assocaition Citoy'liens Salle de l'Oustal Escalquens Place François-Mitterrand – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

