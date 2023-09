Apéro-concert des chorales de Cazals et de Salviac à l’Ostal Salle de l’Ostal Rampoux, 1 octobre 2023, Rampoux.

Rampoux,Lot

Les deux chorales de Cazals et de Salviac vous invitent à un apéro-concert convivial..

2023-10-01 17:30:00 fin : 2023-10-01 . EUR.

Salle de l’Ostal

Rampoux 46340 Lot Occitanie



The two choirs from Cazals and Salviac invite you to a convivial aperitif-concert.

Los dos coros de Cazals y Salviac le invitan a un aperitivo-concierto de convivencia.

Die beiden Chöre aus Cazals und Salviac laden Sie zu einem geselligen Aperitifkonzert ein.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Cazals-Salviac