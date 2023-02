“Ladislava” par la Cie Ladislava Salle de l’Oseraie, Fayl-Billot, 30 juin 2023, Fayl-Billot.

“Ladislava” par la Cie Ladislava Vendredi 30 juin, 20h30 Salle de l’Oseraie, Fayl-Billot

Entrée libre

Voyage de la France aux Balkans pour (re)découvrir des morceaux d’ici et d’ailleurs, intemporels et sans frontière.

Salle de l’Oseraie, Fayl-Billot 1 grande rue, 52500 FAYL-BILLOT Fayl-Billot Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est [{“link”: “mailto:mediatheque-fb@ccsavoirfaire.fr”}, {“link”: “https://www.ccdessavoirfaire.fr/mediatheque-intercommunale”}, {“link”: “https://fr-fr.facebook.com/mediatheque52500/”}]

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, la médiathèque de Fayl-Billot présente ce spectacle de musique et chants tziganes.

Elle aux chants et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches. Ils revisitent le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est, se laissent emporter par les grands classiques du jazz manouche, reprennent Brassens, Montant ou encore Piaf sur des rythmes tziganes et interprètent leurs propres compositions. Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, lui proposant un voyage de la France aux Balkans. Son objectif : vous faire (re)découvrir ces morceaux d’ici et d’ailleurs, intemporels et sans frontière. Et demain, la p’tite roulotte de Ladislava sera déjà partie rouler sa bosse sur d’autres chemins…

Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, et la médiathèque de Fayl-Billot.

03 25 84 00 21 – mediatheque-fb@ccsavoirfaire.fr – https://www.ccdessavoirfaire.fr/mediatheque-intercommunale – https://fr-fr.facebook.com/mediatheque52500/

Tout public – 90 min



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:30:00+02:00

2023-06-30T22:00:00+02:00

@Be Quiet And Drive