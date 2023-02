“Fables pour sourds et entendants” – Cie Préface Salle de l’Oseraie, Fayl-Billot, 12 avril 2023, Fayl-Billot.

Entrée libre

Un spectacle à la croisée des rencontres. Deux langues, celle de Jean de La Fontaine et celle des Signes, et une parfaite harmonie entre la voix et le corps des interprètes.

Salle de l’Oseraie, Fayl-Billot 1 grande rue, 52500 FAYL-BILLOT Fayl-Billot Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, la médiathèque de Fayl-Billot présente ce spectacle de langue des signes

Ce spectacle est la rencontre entre 2 langues :

la Langue de Jean de La Fontaine et la Langue des Signes (Langue des Signes Française).

Il est également le lieu d’une rencontre fabuleuse entre la voix et le corps de 2 interprètes.

L’un fait sonner la langue des fables quand l’autre la donne à voir.

Alors, le corbeau peut toujours chanter de sa plus belle voix, sa parade reste ridicule, et, si la fourmi, elle, ne veut pas chanter, la cigale pourtant continue de danser.

Ici, les langues se répondent et se complètent pour donner aux petits, comme aux plus grands, une vision nouvelle et joyeuse des Fables de Monsieur de La Fontaine.

Entre chaque scène, les artistes enseigneront aux spectateurs quelques signes, pour qu’au

final chacun sache enfin dire ou recevoir un :

“Bonjour Monsieur”

“Bonjour Madame”

“Que vous êtes joli-e !”

“Merci”

Et pourquoi pas : “Veux-tu danser avec moi ?”

Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, et la médiathèque de Fayl-Billot.

A partir de 6 ans – 45 mn



