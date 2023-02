“Lady Do et M. Papa” – Cie Le Tigre de Montbadon Salle de l’Oseraie, 24 mai 2023, Fayl-Billot.

Entrée libre

Tour à tour au clavier et aux guitares, Lady Do et Monsieur Papa font virevolter les mots.

Salle de l’Oseraie Grande rue Fayl Billot Fayl-Billot Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, la médiathèque de présente Fayl-Billot ce spectacle musical pour enfants.

Tour à tour au clavier et aux guitares, Lady Do et Monsieur Papa virevoltent

à mille watts, portés par une volée de samples accrocheurs.

On y dit les mots doux et les mots interdits, on les mâche, on les crache,

les gros et les petits ! De l’élégance vitaminée, de la douceur électrique et surtout beaucoup d’amour car « l’amour rend beau, l’amour rend bête, l’amour remplume ma silhouette ! ».

Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, et la médiathèque de Fayl-Billot.

A partir de 3 ans – 45 mn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T10:30:00+02:00

2023-05-24T11:30:00+02:00

