Forum Stage Dating

La Ville de La Rochelle organise un événement dédié aux étudiant·es à la recherche d'un stage ou d'une alternance. Viens rencontrer en direct les entreprises qui proposent des offres ! Tu es intéressé·e ? Inscris-toi et retrouve toutes les infos sur le site de l'événement. N'oublie pas d'amener plusieurs CV de ton exemplaire, et entraîne-toi à te présenter pour les employeurs.

Salle de l'Oratoire
6 Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle

2023-03-15T10:00:00+01:00 – 2023-03-15T16:00:00+01:00

