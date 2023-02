Tous-tes Ensemble contre les violences faites aux femmes! salle de l’Orangerie, Launaguet, 9 février 2023, Launaguet.

Tous-tes Ensemble contre les violences faites aux femmes! Jeudi 9 février, 10h00 salle de l’Orangerie, Launaguet

Entrée libre et sans inscription, gratuit

Exposition-film Cassandre et le Minotaure (FIA-ISM) et ateliers participatifs animés par le CIDFF31, Du côté des femmes et l’Observatoire départemental des violences faites aux femmes

salle de l'Orangerie, Launaguet 95 chemin de combes Launaguet

“Tous-tes ensemble contre les Violences faites aux femmes!”

Dans le cadre de sa programmation annuelle « L’Égalité femmes-hommes , c’est + qu’1 jour ! », le Conseil départemental de la Haute-Garonne poursuit ses rencontres territoriales sur le thème de la lutte contre les violences faites aux femmes, le 9 février prochain, avec le soutien de la mairie de Launaguet.

L’exposition-film « Cassandre et le Minotaure » de l’association FIA-ISM, et des ateliers-participatifs sont donc ouverts au grand public comme aux professionnels, pensés comme un temps de rencontre et d’échange animé par des associations partenaires spécialisées (Du côté des femmes, le CIDFF et M.U.S.E.), ainsi que par l’Observatoire départemental des Violences faites aux femmes et le Pôle Égalité femmes-hommes du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Cet évènement se clôturera par un temps de convivialité.

Rendez-vous salle de l’Orangerie, 95 chemin des Combes, 31140 Launaguet de 10h à 12h30, accessible sans inscription. Renseignements au 06 31 46 96 92.



