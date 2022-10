Exposition : Céramique en Normandie Salle de l’orangerie Grand-Couronne Catégories d’évènement: Grand-Couronne

Seine-Maritime

Exposition : Céramique en Normandie
8 octobre – 6 novembre
Salle de l'orangerie, Grand-Couronne

Entrée libre

L’association Céramique En Normandie a été créée il y a plus de quinze ans pour promouvoir la céramique, notamment la création céramique. Salle de l’orangerie Espace Mathilde, Grand-Couronne Grand-Couronne 76530 Seine-Maritime Normandie Les membres sont amateurs ou professionnels, ils sont souvent créateurs de pièces uniques. Leur travail offre au regard des magnifiques possibilités qui combinent à l’infini le travail des différentes terres, le décor, l’émaillage, ainsi que les cuissons très différentes, tant par la température que par la technique. Faire découvrir au public une part de cette variété est notre objectif ! Exposition d’oeuvres en céramique

Du samedi 8 octobre au dimanche 6 novembre 2022

À l’Orangerie

Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T15:00:00+02:00

2022-11-06T19:00:00+01:00

Salle de l'orangerie
Espace Mathilde, Grand-Couronne
Seine-Maritime
Normandie

