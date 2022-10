50 ans du conservatoire salle de l’Orangerie du Château Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

50 ans du conservatoire salle de l’Orangerie du Château, 26 novembre 2022, Arnouville. 50 ans du conservatoire Samedi 26 novembre, 18h00 salle de l’Orangerie du Château

Entrée libre sur réservation

ENSEMBLE DE GUITARES, ORCHESTRE JUNIOR ET MUSIQUE DE CHAMBRE salle de l’Orangerie du Château 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France ENSEMBLE DE GUITARES,

ORCHESTRE JUNIOR ET MUSIQUE DE CHAMBRE

Les élèves du Conservatoire, aux côtés de leurs professeurs, seront

heureux de vous présenter un programme éclectique : de la musique

classique romantique au moderne.

Direction Cécile Saquet et Aquiles Tapia. Réservation : 01 34 45 97 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T18:00:00+01:00

2022-11-26T19:30:00+01:00

