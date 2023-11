Marché de Noël 2023 salle de l’Orangerie Ayguesvives Catégories d’Évènement: Ayguesvives

Haute-Garonne Marché de Noël 2023 salle de l’Orangerie Ayguesvives, 15 décembre 2023, Ayguesvives. Marché de Noël 2023 Vendredi 15 décembre, 16h00 salle de l’Orangerie Plongez dans la magie des fêtes à Ayguesvives ! Rejoignez-nous au marché de Noël pour découvrir l’artisanat local, déguster des délices hivernaux et partager des moments chaleureux en famille salle de l’Orangerie place du fort 31450 Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Ayguesvives, Haute-Garonne

Lieu salle de l'Orangerie
Adresse place du fort 31450 Ayguesvives
Ville Ayguesvives

