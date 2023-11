34ième anniversaire de la Convention Internationale des droits des enfants Salle de l’Orangerie Ayguesvives Catégories d’Évènement: Ayguesvives

Annonce spéciale! Rejoignez nous pour un événement en faveur des droits des enfants en partenariat avec l'UNICEF!

Date de l’événement : Dimanche 19 novembre 2023

Heure : de 9h30 à 12h00

Lieu : Salle de l’Orangerie

Au programme : une course d’orientation en famille dans le parc d’Ayguesvives,

le lancement du prix littéraire jeunesse de l’UNICEF sur la thématique de la pauvreté, un espace de lecture, des kamishibai et des stands de jeux sur les droits des enfants.

Venez défendre les droits fondamentaux de chaque enfant. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde meilleur pour eux. ❤️ #unicef #ayguesvives Salle de l’Orangerie Place du Fort 31450 Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T09:30:00+01:00 – 2023-11-19T12:00:00+01:00

